Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков

Хотите попробовать настоящее блюдо польской кухни, ради которого не жалко потратить целый день? Тогда вам точно стоит приготовить ароматный польский фляки — густой наваристый суп из говяжьих потрошков. Готовится он на бульоне с овощами и пряностями, даря уют и тепло.

Для приготовления польского фляки понадобятся такие ингредиенты: 700 граммов очищенного говяжьего рубца и 1 кг костей, 2 луковки, 2 моркови, ароматный корень сельдерея, 1 столовая ложка муки, лавровый лист, соль, черный перец, майоран и растительное масло. Сначала готовят наваристый бульон из костей, затем отваривают рубец и нарезают его тонкими полосками. Овощи обжаривают, добавляют к ним муку и специи, после чего все соединяют в кастрюле и варят до готовности, чтобы суп стал густым и ароматным.

Польский фляки — это проверенный временем рецепт, который согревает и насыщает. Такой суп прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для особого случая, придавая вашему столу польский колорит. Подавайте его горячим, посыпав тертым сыром и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить простой и сытный суп из разных круп.