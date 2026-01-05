Атака США на Венесуэлу
Готовьте как шеф: свекольник для сочельника, который удивит всех

Готовьте как шеф: свекольник для сочельника, который удивит всех
Основу супа составляют 450 г запеченной до карамелизации столовой свеклы, которую затем пюрируют с 200 мл кокосовых сливок для бархатистой текстуры. Крупную грушу разрезают пополам, одну половину запекают с щепоткой копченой паприки, а вторую тонко нарезают и сушат в духовке для создания хрустящих чипсов. Для лукового конфитюра медленно томят 100 г красного лука в 30 мл бальзамического крема. Ключевой акцент — хреновая пена: 50 мл охлажденного овощного бульона взбивают с чайной ложкой готового хрена и щепоткой соевого лецитина в воздушную пену. При подаче на дно тарелки выливают свекольный крем, выкладывают половинку копченой груши, добавляют ложку лукового конфитюра и с помощью ложки аккуратно выкладывают облако хреновой пены, украшая свекольными чипсами.

Ранее мы писали о топ-10 рецептов кролика в духовке с пошаговым приготовлением и фото.

