16 марта 2026 в 19:35

«Вечная война»: Мерц сделал тревожный прогноз по Ближнему Востоку

Мерц: конфликт в Иране нельзя решить военным путем

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт вокруг Ирана, США и Израиля невозможно решить военным путем, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, которые передает ТАСС, необходима дипломатия, иначе Ближний Восток захватит «вечная война с неясным результатом».

У этого конфликта не будет военного решения, его [можно] решить только политическим путем, — сказал Мерц.

Ранее глава Германии на пресс-конференции в Берлине подчеркивал, что ответственность за продолжение ближневосточного конфликта лежит исключительно на Тегеране. Политик отмечал, что США и Израиль будут вынуждены защищаться до тех пор, пока Иран не прекратит боевые действия.

Кроме того, канцлер говорил, что Иран не должен превращаться в арену для опосредованных войн, призвав сохранить территориальную целостность и государственность республики. Политик отметил, что эскалация конфликта способна дестабилизировать ситуацию далеко за пределами текущей зоны боевых действий.

Также Мерц в ходе переговоров с американским президентом США Дональдом Трампом рассказывал, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

