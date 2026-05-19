19 мая 2026 в 17:39

«Мы следим»: Мерц о визите Путина в КНР

Мерц: в Германии внимательно следят за визитом Путина в КНР

Фото: kremlin.ru
Власти Германии обращают особое внимание на визит президента России Владимира Путина в Китай, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, Берлин также отслеживал заявления, сделанные на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает DWS News.

Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом Путина в Пекин, — сказал он.

Мерц добавил, что в Германии не рассчитывают на принципиальные изменения в стратегических отношениях России и Китая. Канцлер подчеркнул, что Пекин окажет влияние на Москву по вопросу завершения конфликта на Украине.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорил, что переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будут существенно отличаться от встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, между руководителем РФ и главой Китая сформировалось значительно более глубокое взаимопонимание.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая представляют собой очень разноплановую картину. По его словам, страны активно развивают диалог в области образования и торгово-экономического взаимодействия.

