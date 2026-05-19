Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:28

Обращение Путина к жителям КНР собрало сотни тысяч лайков

Обращение Путина к жителям КНР собрало сотни тысяч лайков в Douyin

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Видеоролики с обращением президента РФ Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тысяч лайков в приложении Douyin — китайском аналоге TikTok. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного качественного уровня.

Также пользователи оставили больше сотни комментариев. Вырезки из видеообращения также опубликовали многие китайские СМИ. Известно, что выступление прозвучало в преддверии официального визита Путина в КНР.

Также перед визитом в Пекин российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера. По его словам, хорошие отношения России и Китая выражаются в готовности России и Китая поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения России и Китая представляют собой очень разнообразную картину. Страны активно развивают диалог в области образования и торгово-экономического взаимодействия, уточнил он.

Азия
Владимир Путин
Китай
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Трамп ответил на вопрос об ударе США по Ирану в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.