Обращение Путина к жителям КНР собрало сотни тысяч лайков

Видеоролики с обращением президента РФ Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тысяч лайков в приложении Douyin — китайском аналоге TikTok. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного качественного уровня.

Также пользователи оставили больше сотни комментариев. Вырезки из видеообращения также опубликовали многие китайские СМИ. Известно, что выступление прозвучало в преддверии официального визита Путина в КНР.

Также перед визитом в Пекин российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера. По его словам, хорошие отношения России и Китая выражаются в готовности России и Китая поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения России и Китая представляют собой очень разнообразную картину. Страны активно развивают диалог в области образования и торгово-экономического взаимодействия, уточнил он.