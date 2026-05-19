Политолог озвучил вероятный сценарий будущего мирового порядка

США, Китай и Россия могут объединиться из-за общих интересов для определения норм нового международного порядка, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, главное условие консолидации заключается в том, чтобы Вашингтон перестал считать себя гегемоном.

США, РФ и КНР могут заняться определением норм нового международного порядка. Сейчас в мире есть три сверхдержавы по экономике, вооружениям и влиянию. Поездка Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) в Китай получила негативную оценку в американских СМИ, потому что ему не удалось добиться от Пекина следования интересам Вашингтона. При этом у США, России и Китая действительно есть понимание общности интересов. Главное условие такого объединения заключается в том, чтобы Вашингтон перестал считать себя гегемоном и главным управляющим игры на мировой арене, — сказал Светов.

Он добавил, что в формирующемся многополярном мире США станут всего лишь одним из нескольких центров силы, а не единственным полюсом. По словам политолога, самое неудачное место в новой конфигурации займет Европейский союз, который рискует уйти на периферию мировых процессов.

Ранее эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Россия и Китай могут подписать декларацию о многополярности. По его словам, страны Запада, вероятно, будут против такого договора.