Пользователи соцсети X по всему миру пожаловались на сбой

Пользователи социальной сети X из нескольких стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего нарушения в работе популярных интернет-платформ. Проблемы начались примерно в 15:51 мск, при этом наибольшее число жалоб поступает из США.

О сбоях также сообщают пользователи из Бразилии, Мексики, Испании и других стран. Чаще всего фиксируются неполадки в работе приложения и веб-версии сервиса, а также трудности при публикации постов и входе в аккаунты.

Ранее, днем 19 мая, поисковая система Google столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи сообщили о проблемах с загрузкой результатов поиска. Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта и сервиса. Чуть меньше пользователей пожаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.

До этого нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем. По словам пользователей, ИИ долго выдавал ответы на запросы.