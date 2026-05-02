02 мая 2026 в 11:16

«Кукуруза шикарная»: торговец из Стамбула обрел популярность у туристок

Уличный продавец кукурузы из Стамбула завел пресс-службу из-за популярности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Уличный продавец кукурузы из Стамбула Альпер Темель, ставший популярным среди иностранных туристок, теперь общается с журналистами через собственную «пресс-службу», сообщает РИА Новости. Темель этой весной резко набрал популярность, во многом благодаря внешности, за что в соцсетях его называют «красавчиком».

Я приехала сюда отдыхать, но раз уж здесь такая достопримечательность — решила приехать познакомиться с таким милым мальчиком. Кукуруза шикарная, — передает поклонница.

Сейчас у него около 850 тыс. подписчиков в социальных сетях. Периодически он выходит в прямые эфиры, где получает подарки от поклонниц. Его фотографию уже использовало в рекламе одно из узбекских турагентств для продвижения «кукурузного тура в Стамбул».

По вечерам у его тележки собираются очереди из желающих сделать фото. Пока он соглашается позировать бесплатно, однако для СМИ правила ужесточились: интервью дают только по предварительной заявке по электронной почте, с ограничением до двух-трех в день и приоритетом для иностранных изданий. Сейчас у Темеля уже четверо помощников.

Из-за наплыва поклонниц подойти к продавцу практически невозможно. При этом его кукуруза стоит 140 лир (около 232 рублей) за штуку. Это вдвое дороже, чем у конкурентов в центре города, и почти втрое выше цен на окраинах.

Ранее власти Турции снизили ставку налога на проживание, применяемого в отелях страны, с 2% до 1%. Согласно указу президента республики, опубликованному в официальном печатном органе правительства, ставка снижена до 31 декабря 2026 года.

