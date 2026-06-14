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14 июня 2026 в 00:16

Умер россиянин — участник Олимпиады 1965 года

Умер 92-летний участник Олимпиады 1965 года Евгений Чен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Легкоатлет, тренер и комментатор Евгений Чен скончался на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, передает ТАСС. Причины его ухода пока не называются. О времени и месте прощания будет известно позже.

Евгений Чен, мастер спорта СССР, специализировался на прыжках в длину и тройном прыжке. Он устанавливал рекорды, включая рекорд СССР среди юношей до 18 лет в 1952 году, когда прыгнул на 7 м 20 см, а также мировое достижение в помещении в тройном прыжке в 1958 году (15,66 м). С 1954 по 1962 год Чен был в составе сборной СССР и участвовал в Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

После завершения спортивной деятельности Чен перешел на тренерскую работу, где обучал свою дочь Иоланду Чен, серебряного призера чемпионата мира 1993 года, а также двукратного чемпиона России по прыжкам с шестом Василия Горшкова. С 1965 года он работал журналистом в издании «Легкая атлетика», где с 1989 года занял пост главного редактора. Позднее Чен продолжил свою деятельность в качестве комментатора на телеканале «Евроспорт».

Ранее представители пресс-службы хоккейного клуба «Норильск», выступающего в Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиге, заявили, что форвард команды Егор Ядыкин скончался в возрасте 21 года. В организации отметили, что молодой спортсмен ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

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