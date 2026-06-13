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13 июня 2026 в 23:30

Москвичей и жителей области предупредили об опасности

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гроз и ливней

Дождь в Москве Дождь в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице и Московской области из-за гроз и ливней, сообщает «Москва 24». На улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», специалисты мониторят обстановку и оперативно устраняют скопления воды.

Городские службы работают в усиленном режиме, реагируя на все обращения жителей. Из-за непогоды возможны локальные корректировки наземного транспорта, предупредил Дептранс.

В ряде районов сильные дожди привели к подтоплениям. Дороги залило водой, машины и общественный транспорт передвигались в глубоких лужах, залиты несколько подземных паркингов.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и по возможности избегать поездок в период действия штормового предупреждения.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Пресс-служба комплекса городского хозяйства российской столицы проинформировала, что наибольшее количество дождей зафиксировано в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном округах.

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