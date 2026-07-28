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28 июля 2026 в 08:23

Беженка из Латвии назвала главные преимущества жизни в России

Беженка из Латвии отметила доступность услуг и низкие цены на газ в России

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Удобство, доступность разнообразных услуг и широкий выбор товаров стали главными плюсами жизни в России, рассказала РИА Новости беженка из Латвии Елизавета. Женщина переехала из Риги в Псков в 2025 году, спасаясь растущего уровня русофобии в Прибалтике.

Россия — это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фрукты, — подчеркнула она.

На новом месте жительства она сразу обратила внимание на высокий уровень развития сферы маркетплейсов и курьерской доставки. По ее словам, пункты выдачи заказов расположены очень удобно, а процесс возврата товаров проходит быстро и легко. Отдельно бывшая жительница Риги отметила высокую технологичность российской банковской сферы, предлагающей клиентам удобные варианты переводов и оплаты.

Также внимание Елизаветы привлекло большое количество аптек, лабораторий и доступность широкого спектра медицинских услуг по полису ОМС. Собеседница агентства подчеркнула, что быт в России выгодно отличается доступными тарифами на коммунальные услуги. Кроме того, ее порадовал богатый ассортимент качественной молочной продукции и доступность свежих фруктов на прилавках магазинов.

Ранее экс-депутат парламента Финляндии и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что планирует получить гражданство РФ. Политик переехал в Россию вместе с супругой в конце 2025 года и получил статус беженца. Сейчас он изучает русский язык и рассчитывает обустроить на новом месте полноценную жизнь.

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