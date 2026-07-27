Бывший финский политик захотел себе российский паспорт

Бывший депутат парламента Финляндии и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен планирует получить гражданство РФ, сообщил он в интервью РИА Новости. Экс-политик переехал в Россию вместе с супругой в конце 2025 года и получил статус беженца. На данный момент он изучает русский язык и рассчитывает обустроить на новом месте полноценную жизнь.

Я учу русский понемногу каждый день. Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России, — заявил Туртиайнен.

Большую часть времени Туртиайнен проводит в Москве, но уже успел посетить Ярославль, Тверь и Петрозаводск. Финский политик подчеркнул, что его очень радует атмосфера в стране и отзывчивость местного населения. Находясь в парламенте Финляндии с 2019 по 2023 год, он активно выступал против вступления страны в НАТО и поддерживал развитие связей с РФ.

Ранее итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. По словам Ривелли, у них есть русские корни и они хотят чувствовать себя по-настоящему дома.