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28 июля 2026 в 08:08

Посол объяснил, как Норвегия поплатилась за верность Европе

Посол Корчунов: антироссийские санкции ударили по северным регионам Норвегии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Антироссийские санкции ударили по северным регионам Норвегии из-за разрыва хозяйственных связей, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, слепое следование норвежцев курсу Брюсселя бьет по экономике их страны, и особенно болезненно это сказывается на северных областях, которые исторически были тесно связаны с российскими партнерами.

Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике — и в первую очередь северным регионам страны, и без того значительно пострадавшим от разрыва традиционных хозяйственных связей с Россией, — отметил Корчунов.

В июле Норвегия ввела новый пакет санкций, скопированный с европейского, — под удар попали энергетика, финансы и торговля. Москва уже пообещала дать зеркальный ответ.

Ранее сообщалось, что принятый недавно 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. В Брюсселе рассматривали возможность отказа от практики ввода крупных пакетов ограничительных мер из-за глубоких внутренних разногласий.

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