Посол России заявил об ответе на санкции Норвегии

Россия примет ответные меры на новые санкции Норвегии, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. После введения ограничений профильные ведомства предпринимают соответствующие меры, но он не уточнил, о каких именно шагах идет речь.
В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, — сказал Корчунов.
Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией. Сам он подчеркнул свое несогласие с подходом Евросоюза.
До этого министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз в ближайшие годы из-за продолжающихся боевых действий. Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского за попытки диктовать сроки присоединения к Блоку.
Также президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в «грабеже» американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами. Американский лидер заявил в социальных сетях, что Евросоюз заплатит «очень высокую цену» за очередной миллиардный штраф компании Google.