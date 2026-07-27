Посол России заявил об ответе на санкции Норвегии Посол Корчунов заявил об ответных мерах России на новые санкции Норвегии

Россия примет ответные меры на новые санкции Норвегии, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. После введения ограничений профильные ведомства предпринимают соответствующие меры, но он не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, — сказал Корчунов.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией. Сам он подчеркнул свое несогласие с подходом Евросоюза.

До этого министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз в ближайшие годы из-за продолжающихся боевых действий. Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского за попытки диктовать сроки присоединения к Блоку.

Также президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в «грабеже» американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами. Американский лидер заявил в социальных сетях, что Евросоюз заплатит «очень высокую цену» за очередной миллиардный штраф компании Google.