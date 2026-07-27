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27 июля 2026 в 04:34

Посол России заявил об ответе на санкции Норвегии

Посол Корчунов заявил об ответных мерах России на новые санкции Норвегии

Флаг Норвегии Флаг Норвегии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия примет ответные меры на новые санкции Норвегии, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. После введения ограничений профильные ведомства предпринимают соответствующие меры, но он не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, — сказал Корчунов.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией. Сам он подчеркнул свое несогласие с подходом Евросоюза.

До этого министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз в ближайшие годы из-за продолжающихся боевых действий. Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского за попытки диктовать сроки присоединения к Блоку.

Также президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в «грабеже» американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами. Американский лидер заявил в социальных сетях, что Евросоюз заплатит «очень высокую цену» за очередной миллиардный штраф компании Google.

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