Режим беспилотной опасности объявили в 10 регионах России

Режим беспилотной опасности объявили в Липецкой, Ивановской, Астраханской, Костромской, Владимирской и Волгоградской областях, сообщили сотрудники регионального управления МЧС. Также введенный режим затронул Ставропольский край и Республику Адыгею. Сообщения об этом опубликованы в социальных сетях региональных управлений МЧС.

Ранее об угрозе сообщили в Белгородской и Пензенской областях. В то же время Росавиация заявила о приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Чебоксар. В Нижнем Новгороде отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.