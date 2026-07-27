Россиянам объяснили, как защитить бизнес от киберугроз

Двухфакторная аутентификация для всех учетных записей поможет снизить риски кибератак на бизнес, заявил NEWS.ru директор по информационной безопасности ПЭК Максим Фокин. По его словам, современные хакеры активно используют украденные данные забытых аккаунтов и официальные программы удаленного доступа для проникновения в корпоративные системы.

В последние годы хакеры научились обходить антивирусы и межсетевые экраны компаний, фильтрующие входящий и исходящий трафик по заданным параметрам. Причем для этого они используют официально разрешенные в РФ программы удаленного доступа, часто авторизируясь через украденные данные. В системах многих компаний есть 15–20% персональных профилей, которые числятся активными, но не использовались годами. Именно эти данные используют злоумышленники для входа в систему компании, чтобы в дальнейшем вывести ее из строя. Для снижения рисков реализации данных угроз рекомендуется внедрение двухфакторной аутентификации для всех учетных записей — как сотрудников компании, так и внешних партнеров, имеющих доступ к корпоративным информационным системам, — пояснил Фокин.

Он добавил, что не стоит забывать и о рисках, связанных с искусственным интеллектом, когда кто-то из сотрудников загружает конфиденциальные данные в открытую нейросеть и они попадают в общую обучающую выборку. По словам IT-эксперта, выходом может стать использование собственной корпоративной ИИ-модели.

Кроме того, важно предъявлять внешним поставщикам аналогичные требования по информационной безопасности, что и внутренним командам. Полезно проводить регулярные встречи с такими компаниями, помогая им выявлять и устранять уязвимости. Необходимо также настроить регулярный автоматизированный аудит учетных систем с последующей блокировкой давно не используемых профилей. Хакеры могут получить данные компании и с помощью общедоступных ИИ-моделей. Например, работник загружает файл с базой клиентов в публичную версию нейросети, данные отправляются в ее обучающую выборку и становятся доступными третьим лицам. Предотвратить проблему поможет запуск собственной ИИ-модели внутри компании, — заключил Фокин.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ни одна страна в мире не способна полностью защитить себя от современных киберугроз в эпоху стремительного развития ИИ. По его словам, к 2030 году новые вычислительные мощности позволят без труда вскрыть любые существующие системы защиты.