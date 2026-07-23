На Кубани открыли горячую линию для поддержки бизнеса после атак БПЛА

Власти Краснодарского края открыли специальную горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал при атаке БПЛА на склад Wildberries, сообщает ТАСС. Из-за удара дронов работу логистического хаба пришлось временно приостановить, что сказалось на работе местных продавцов, хранивших там свои товары. В ответ региональные власти по поручению губернатора Вениамина Кондратьева оперативно развернули комплекс мер поддержки.
Мы готовы максимально задействовать весь комплекс региональных механизмов — от консультационного сопровождения до гарантийной поддержки и льготного финансирования, — сообщила глава профильного департамента Юлия Приходько.
Все поступившие на горячую линию обращения обещают рассматривать в индивидуальном порядке. Предприниматели смогут оформить льготные микрозаймы, получить гарантийные поручительства, а также юридическую помощь. Сбор заявок и сопровождение бизнеса взял на себя краевой центр «Мой бизнес». Главная цель властей сейчас — помочь компаниям перестроить логистику и избежать сбоев в поставках товаров.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о выплатах денежных компенсаций за автомобили, получившие повреждения или уничтоженные в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Средства будут предоставлены гражданам в зависимости от фактического размера причиненного ущерба.