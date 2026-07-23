Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 19:58

На Кубани открыли горячую линию для поддержки бизнеса после атак БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Краснодарского края открыли специальную горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал при атаке БПЛА на склад Wildberries, сообщает ТАСС. Из-за удара дронов работу логистического хаба пришлось временно приостановить, что сказалось на работе местных продавцов, хранивших там свои товары. В ответ региональные власти по поручению губернатора Вениамина Кондратьева оперативно развернули комплекс мер поддержки.

Мы готовы максимально задействовать весь комплекс региональных механизмов — от консультационного сопровождения до гарантийной поддержки и льготного финансирования, — сообщила глава профильного департамента Юлия Приходько.

Все поступившие на горячую линию обращения обещают рассматривать в индивидуальном порядке. Предприниматели смогут оформить льготные микрозаймы, получить гарантийные поручительства, а также юридическую помощь. Сбор заявок и сопровождение бизнеса взял на себя краевой центр «Мой бизнес». Главная цель властей сейчас — помочь компаниям перестроить логистику и избежать сбоев в поставках товаров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о выплатах денежных компенсаций за автомобили, получившие повреждения или уничтоженные в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Средства будут предоставлены гражданам в зависимости от фактического размера причиненного ущерба.

Регионы
Краснодарский край
Бизнес
Wildberries
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-подполковник СБУ раскрыл, зачем Зеленский запугал Ермолаева
Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину
Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера
Труп женщины с пакетом на голове нашли в Зеленограде
Спасатели 18 часов эвакуировали отравившегося мужчину с озера
Россию атаковали 172 украинских дрона
Потомка сподвижника Петра I выписали из больницы
«Снова на пути к отметке»: Дмитриев анонсировал «нефтяные» рекорды
Мирный житель получил ранения во время атаки ВСУ
Раскрыли убийство директора рынка 26-летней давности
Германии не удалось спасти крупнейшего производителя батареек
В США указали на слабость Зеленского после кадровой чехарды
Прибалтийская республика пошла на неожиданный шаг против России
«Газель» задавила пенсионерку на закрытой территории дома-интерната
Бастрыкин рассказал о жестоких выходках наемников в Курской области
Медведь застрял на вершине столба ЛЭП и погиб
Человек на путях задержал поезда на фиолетовой ветке в центре Москвы
Германии пришлось раскошелиться из-за отказа от российского газа
В России спрогнозировали, что ждет мир на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Экс-проректоров престижного вуза заподозрили в «космических» хищениях
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.