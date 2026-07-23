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23 июля 2026 в 20:02

Экс-проректоров престижного вуза заподозрили в «космических» хищениях

РЕН ТВ: бывших проректоров РХТУ заподозрили в хищении 600 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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РЕН ТВ сообщил, что бывшие проректоры Российского химико-технологического университета (РХТУ) стали фигурантами дела о хищении около 600 млн рублей. Авторы пишут, что в телефонах у них обнаружили переписки, которые якобы подтверждают их причастность к присвоению бюджетных денег.

По информации источника, утром в вузе прошли обыски, после которых проректоров задержали. Как сказано в публикации, следствие считает, что фигуранты могли похитить средства, выделенные Минпромторгом по госконтракту на разработку технологии для ракетно-космической отрасли. По версии канала, предусмотренные договором работы так и не были выполнены.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации ведомства, подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей стоимостью более 18 млн рублей.

До этого Мосгорсуд на два месяца сократил срок наказания бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константину Кувшинову. Его осудили на 7,5 года колонии по делу о хищении 57,5 млн рублей и получении взятки.

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