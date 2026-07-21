В Дагестане возбудили уголовное дело против бывшего главы Каспийска

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК России. По информации ведомства, экс-чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей стоимостью более 18 млн рублей.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — отметили в СК.

Уточняется, что взамен Гонцов способствовал выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, построенного с нарушениями. Речь идет о многоквартирном жилом доме. Чтобы скрыть факт получения взятки, квартиры были оформлены на подставных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по делу о взяточничестве. Также суд постановил конфисковать имущество подсудимого на 7 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.