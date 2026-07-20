Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 20:50

В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ

Суд в Москве приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны Протасова к 13 годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по делу о взяточничестве, сообщает ТАСС. Также суд постановил конфисковать имущество подсудимого на 7 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

Путем частичного осложнения окончательно назначить Протасову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 20 млн рублей, — сказано в приговоре.

По данным следствия, с 2020 по 2025 год Протасов получал от сотрудников 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ взятки за включение их в инициативную научную группу, участие в которой давало право на дополнительные выплаты. В период с 2014 по 2024 год институт выполнял многомиллионные госконтракты по разработке и внедрению современных технологий.

Ранее суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия Алана Марзаева и его родных. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ.

Москва
суды
взятки
Минобороны РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС
Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском
Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке
Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»
ВС РФ «Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ
Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ
Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США
Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется комфортная летняя погода
Текстиль как последний штрих: почему именно ткани завершают интерьер
В Индии случился политический бунт из-за экзаменов в вузы
Сильнейшая шахматистка в истории отказалась идти в президенты Венгрии
Стали известны условия возможной сделки США и Ирана
Прокуратура оспорила приговор блогеру Митрошиной
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов
В Британии назначили нового главу МИД
Часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже
Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.