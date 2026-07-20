В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ Суд в Москве приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны Протасова к 13 годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по делу о взяточничестве, сообщает ТАСС. Также суд постановил конфисковать имущество подсудимого на 7 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

Путем частичного осложнения окончательно назначить Протасову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 20 млн рублей, — сказано в приговоре.

По данным следствия, с 2020 по 2025 год Протасов получал от сотрудников 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ взятки за включение их в инициативную научную группу, участие в которой давало право на дополнительные выплаты. В период с 2014 по 2024 год институт выполнял многомиллионные госконтракты по разработке и внедрению современных технологий.

Ранее суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия Алана Марзаева и его родных. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ.