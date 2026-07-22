Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову Мосгорсуд сократил срок экс-генералу Кувшинову по делу о хищении и взятке

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России Константину Кувшинову, сообщил ТАСС его адвокат Александр Осипов. Его судили по делу о хищении и получении взятки.

По словам защитника, апелляционная инстанция сократила срок наказания на два месяца. Кроме того, суд отменил назначенный ранее штраф в размере 600 тыс. рублей.

При этом приговор уже вступил в законную силу. Осипов отметил, что защита не согласна с решением суда и намерена обжаловать его в кассационной инстанции. Изначально Кувшинов был приговорен к 7,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении 57,5 млн рублей и получении взятки.

Ранее следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге курьер телефонных аферистов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчина забрал деньги у пожилых жертв в размере около 1 млн рублей.