Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 06:17

Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову

Мосгорсуд сократил срок экс-генералу Кувшинову по делу о хищении и взятке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России Константину Кувшинову, сообщил ТАСС его адвокат Александр Осипов. Его судили по делу о хищении и получении взятки.

По словам защитника, апелляционная инстанция сократила срок наказания на два месяца. Кроме того, суд отменил назначенный ранее штраф в размере 600 тыс. рублей.

При этом приговор уже вступил в законную силу. Осипов отметил, что защита не согласна с решением суда и намерена обжаловать его в кассационной инстанции. Изначально Кувшинов был приговорен к 7,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении 57,5 млн рублей и получении взятки.

Ранее следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге курьер телефонных аферистов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчина забрал деньги у пожилых жертв в размере около 1 млн рублей.

Москва
Россия
Константин Кувшинов
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при атаке на Невинномысск возросло
Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Дмитриев отреагировал на публикацию об антироссийских санкциях
«Дойдет до крайности»: в Киеве высказались о новом решении Зеленского
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Атака на Кубань ночью 22 июля: эвакуация Wildberries, жертвы, что известно
Юрист раскрыл, когда нельзя фотографировать и снимать знаменитостей
Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову
В России «отменили» Голливуд: режиссер Ковтунец о фестивале «В кругу семьи»
Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну
Россиян предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах
Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля
Трихолог назвала причины ломкости волос
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля
Глава Пентагона раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине
На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов
В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека
Врач ответила, что поможет предотвратить отеки в жару
Газовые и травматические пистолеты: что запрещено при самообороне
Нутрициолог объяснила, как составить полезный рацион
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.