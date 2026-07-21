В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях

В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях Суд в Москве арестовал обвиняемых в хищении 12 млрд рублей на авиазапчастях

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний, передает РБК. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, могли похитить несколько миллиардов рублей, выделенных Росавиацией на закупку авиационных комплектующих. Следователи считают, что фигуранты получили авансовые платежи, убедив заказчиков в наличии каналов поставок, однако обязательства по контрактам не исполнили.

По данным источника, подозреваемых задержали 16 июля, после чего суд отправил их под стражу на два месяца. Один из основных акционеров холдинга Павел Провоторов, как утверждают собеседники издания, находится за пределами России.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников за хищение 10,6 млн рублей. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.