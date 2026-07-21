Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 21:22

В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях

Суд в Москве арестовал обвиняемых в хищении 12 млрд рублей на авиазапчастях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний, передает РБК. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, могли похитить несколько миллиардов рублей, выделенных Росавиацией на закупку авиационных комплектующих. Следователи считают, что фигуранты получили авансовые платежи, убедив заказчиков в наличии каналов поставок, однако обязательства по контрактам не исполнили.

По данным источника, подозреваемых задержали 16 июля, после чего суд отправил их под стражу на два месяца. Один из основных акционеров холдинга Павел Провоторов, как утверждают собеседники издания, находится за пределами России.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников за хищение 10,6 млн рублей. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.

Москва
МВД
аресты
хищения
авиазапчасти
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве
«Козел отпущения»: политолог назвал причину смещения Сырского
Два американских булли набросились на пятилетнего ребенка в Подмосковье
Зеленский встретился с Федоровым на фоне протестов из-за его отставки
Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС
В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях
Легковушку отбросило в большегрузы после столкновения с грузовиком
Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него
Россиянин сорвался с высоты во время восхождения на Памире
Россию атаковали 123 украинских дрона
Сыгравший Кеннеди актер внезапно сменил имидж
Велогонщик сломал ключицу после допинг-теста в два часа ночи
Самбурская послала матом поклонницу из-за записки в букете
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание
Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства
Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушили
«На грани жизни и смерти»: раскрыто состояние лидера «Матери-Армении»
На выплаты жителям одного региона выделят 5 млрд рублей
Россия обогнала Германию и стала европейским лидером по производству пива
Курс иены упал до рекордно низкого значения впервые с 1986 года
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.