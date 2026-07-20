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20 июля 2026 в 13:53

Курьера мошенников осудили за хищение более 10 млн рублей в Петербурге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников Дмитрия Умнова за хищение 10,6 млн рублей, пишет Neva.Today со ссылкой на объединенную службу судов города. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.

По версии следствия, в 2025 году он в составе группы действовал под видом курьера, обманывая россиян. Сообщники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками «Госуслуг», «Финмониторинга» или МВД, и убеждали их в угрозе потери сбережений или недвижимости. В результате у пенсионерки было похищено 1,295 млн рублей, у мужчины — 577 тыс. рублей, а у супружеской пары — 8,75 млн рублей.

Ранее в Рязани 32-летнего курьера телефонных мошенников осудили за хищение 890 тыс. рублей у двух местных пенсионерок. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим потерянные средства.

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