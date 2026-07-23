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23 июля 2026 в 20:49

Потомка сподвижника Петра I выписали из больницы

Графа Петра Шереметева выписали из московской больницы

Петр Петрович Шереметев Петр Петрович Шереметев Фото: Олег Золото/РИА Новости
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Графа Петра Шереметева, который является потомком сподвижника Петра I, выписали из больницы, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Международного совета российских соотечественников (МСРС). Накануне его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

С графом созвонилось руководство нашей организации, он уже дома, — заявили в пресс-службе МСРС.

Подробности о состоянии мужчины не уточнялись. В международном совете сообщили, что подобные обмороки случались с Шереметевым и раньше, однако их удавалось быстро купировать без каких-либо последствий.

Ранее сообщалось, что Шереметева госпитализировали после потери сознания в ресторане на улице Волхонке в центре Москвы. По информации Mash, 93-летнему мужчине внезапно стало плохо во время пребывания в заведении, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.

До этого писательница Дарья Донцова сообщила о госпитализации своего семилетнего внука, получившего серьезные травмы лица в результате нападения собаки. По ее словам, владелец животного не вмешался в ситуацию — помощь ребенку оказал случайный прохожий.

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