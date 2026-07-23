ВСУ ударили ракетами по Белгороду

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил оперштаб региона на платформе МАКС. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Информация о последствиях удара уточняется.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

До этого один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу. Оперштаб региона уточнил, что трагедия произошла в селе Первом Цепляево. FPV-дрон сбросил взрывчатку на «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.