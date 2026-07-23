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23 июля 2026 в 20:31

Соседняя страна пошла на неожиданный шаг против России

Латвия запретила импорт игрушек, спорттоваров и одежды из России и Белоруссии

Фото: Chen Yufen/Global Look Press
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Сейм Латвии утвердил запрет на ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба парламента. Решение было принято в срочном порядке.

Ограничение распространяется и на импорт этих товаров из третьих стран. Запрет будет действовать до 1 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что латвийские власти хотят установить радиолокационные системы на границе с Россией. Министр обороны республики Райвис Мелнис заявил, что эти станции нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. Он также отметил, что страна нуждается в дополнительных системах управления и контроля.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия расценила планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. По его словам, балтийские политики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов ЕС, приобретение геополитической значимости и получение статуса ключевого элемента восточного фланга НАТО.

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