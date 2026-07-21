В Латвии раскрыли планы по размещению военных объектов на границе с Россией

В Латвии раскрыли планы по размещению военных объектов на границе с Россией Латвия намерена к концу сентября установить РЛС на границе с Россией

Латвийские власти хотят установить радиолокационные системы на границе с Россией, заявил в беседе с LTV министр обороны республики Райвис Мелнис. По его словам, эти станции нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны.

Он также отметил, что страна нуждается в дополнительных системах управления и контроля. Министр обороны добавил, что Рига уже ведет переговоры с одной из стран-партнеров о приобретении необходимых радаров.

Ранее в Латвии приняли закон, запрещающий ввоз ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Под ограничения подпадают книги, периодические издания, видеоигры, спортивный инвентарь, игрушки, а также одежда и обувь. Запрет распространяется не только на прямой импорт, но и на ввоз товаров через третьи страны.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил, зачем прибалтийские страны пугают население угрозой со стороны России. По его словам, так власти получают финансирование.