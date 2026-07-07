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07 июля 2026 в 10:18

В Госдуме объяснили, как используется миф о русской угрозе в Прибалтике

Водолацкий: прибалтийские элиты используют «русскую угрозу» для обогащения

Виктор Водолацкий Виктор Водолацкий Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Политические элиты Латвии, Литвы и Эстонии используют миф о русской угрозе для получения финансирования, которое будет разворовано, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что прибалтийские государства не являются противниками, однако они культивируют тревогу среди населения по отношению к России.

Прибалтийские страны не являются для нас врагами, но они создают такой страх [перед Россией] для местных жителей. С учетом того, что Америка выводит свои подразделения, они будут пытаться получить от Еврокомиссии и НАТО деньги для того, чтобы построить так называемые оборонительные сооружения от России — для того чтобы заработать и попытаться украсть миллиарды, — сказал Водолацкий.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Прибалтика играет с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России. По его словам, это им хорошо известно.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что пролетающие по территории его страны дроны — приемлемая цена для атак на Россию. Министр объяснил, что власти прибалтийского государства не рады таким инцидентам, однако они не хотят просить Украину остановиться.

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Виктор Водолацкий
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