«Рвать отношения»: в ГД назвали «заказчика» нападения на россиянку в Грузии Депутат Водолацкий связал нападение на россиянку в Грузии с действиями оппозиции

Нападение на российскую туристку в Грузии и последовавший митинг в поддержку ударившего ее мужчины — это провокация оппозиционных сил, финансируемых из-за рубежа, сказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Для представителей оппозиции Грузии нужны любые способы, чтобы сказать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить, надо рвать все отношения. Этим и вызвано то, что один из подонков ударил нашу девушку за русскую речь. А на митинг вышли те, кто поддерживает не грузинский народ и не грузинскую веру, а весь тот разврат, который сегодня несет Европа, — сказал собеседник.

По словам Водолацкого, через различные некоммерческие организации в Грузию направляются миллиардные средства. Он добавил, что, несмотря на внешнее давление и попытки подкупа, власти сохраняют курс на защиту суверенитета, а большинство жителей поддерживает премьер-министра.

Ранее в Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку в отеле города Телави. Протестующие выкрикивали лозунги о недопустимости унижения грузин на родине.