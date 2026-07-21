Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 15:45

«Рвать отношения»: в ГД назвали «заказчика» нападения на россиянку в Грузии

Депутат Водолацкий связал нападение на россиянку в Грузии с действиями оппозиции

Грузия Грузия Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападение на российскую туристку в Грузии и последовавший митинг в поддержку ударившего ее мужчины — это провокация оппозиционных сил, финансируемых из-за рубежа, сказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Для представителей оппозиции Грузии нужны любые способы, чтобы сказать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить, надо рвать все отношения. Этим и вызвано то, что один из подонков ударил нашу девушку за русскую речь. А на митинг вышли те, кто поддерживает не грузинский народ и не грузинскую веру, а весь тот разврат, который сегодня несет Европа, — сказал собеседник.

По словам Водолацкого, через различные некоммерческие организации в Грузию направляются миллиардные средства. Он добавил, что, несмотря на внешнее давление и попытки подкупа, власти сохраняют курс на защиту суверенитета, а большинство жителей поддерживает премьер-министра.

Ранее в Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку в отеле города Телави. Протестующие выкрикивали лозунги о недопустимости унижения грузин на родине.

Власть
Грузия
Россия
Виктор Водолацкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские стратегические ракетоносцы заметили над Японским морем
Юрист ответила, могут ли самозанятые получать декретные выплаты
ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков
Володин заявил о радикальном изменении ситуации на топливном рынке
Названа причина массовой гибели пчел в России
Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии
Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля
В Совфеде предложили брать в армию больных и хромых
Актер Дмитрий Поднозов умер от онкологии
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.