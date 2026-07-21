В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке

В Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку в отеле города Телави, сообщает Telegram-канал Tbilisi Life. Марш прошел от здания парламента в Тбилиси к администрации правительства с требованием освободить задержанного. Протестующие выкрикивали лозунги о том, что в стране никому не позволят унижать грузин, а также звучали антироссийские высказывания.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала агрессивного мужчину. Пострадавшую доставили в клинику. Ей понадобится операция. Задержанному предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По этой статье ему может грозить до трех лет лишения свободы.

После этого в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе третьего этажа. Между постояльцами гостиницы тогда разгоралась словесная перепалка.