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21 июля 2026 в 12:27

В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Грузии прошли протестные акции в поддержку местного жителя, который избил русскоязычную девушку в отеле города Телави, сообщает Telegram-канал Tbilisi Life. Марш прошел от здания парламента в Тбилиси к администрации правительства с требованием освободить задержанного. Протестующие выкрикивали лозунги о том, что в стране никому не позволят унижать грузин, а также звучали антироссийские высказывания.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала агрессивного мужчину. Пострадавшую доставили в клинику. Ей понадобится операция. Задержанному предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По этой статье ему может грозить до трех лет лишения свободы.

После этого в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе третьего этажа. Между постояльцами гостиницы тогда разгоралась словесная перепалка.

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