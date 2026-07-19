Покалеченной в Грузии российской туристке понадобится операция

Российской туристке Юлии, пострадавшей в Грузии от нападения местного жителя, понадобится операция, сообщает Telegram-канал Baza. По словам женщины, вследствие удара агрессивного незнакомца у нее оказался сломан нос.

Пострадавшая также опровергла информацию о том, что она вместе с подругами выливала воду и оскорбляла на русском языке участников свадьбы. По ее словам, она лишь заступалась за девушек, которые также подверглись оскорблениям нападавшего.

Ранее стало известно, что напавшим на россиянку в Грузии оказался 30-летний местный житель. Как уточнялось, он пришел на свадьбу своего младшего брата в отель Agarani Estate. При этом родственники мужчины заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения.

Также сообщалось, что пострадавшую доставили в клинику. Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, за что предусмотрено до трех лет лишения свободы.