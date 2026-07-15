«По команде своих кураторов»: в ГД пришли в ярость из-за атак ВСУ на суда

«По команде своих кураторов»: в ГД пришли в ярость из-за атак ВСУ на суда Депутат Водолацкий счел терроризмом атаки ВСУ на гражданские суда

Удары ВСУ по гражданским судам в Азовском море являются актами терроризма, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский действует по указке своих кураторов.

[Владимир] Зеленский по команде своих кураторов отрабатывает использование различных моделей БПЛА. Целями являются ˂…˃ теперь и грузы, которые двигаются по Азовскому морю. Это чистой воды терроризм, по-другому его назвать никак нельзя, — указал парламентарий.

Ростовская область и ряд других южных регионов России регулярно подвергаются атакам ВСУ. С начала июля несколько судов в Азовском море получили повреждения. На прошлой неделе в результате атак ранения получили 12 моряков, двое из них скончались.

Ранее пресс-служба Минсельхоза РФ заявила, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияла на обеспеченность российского рынка продовольствием и экспортные возможности страны. В ведомстве отметили, что при необходимости логистика поставок будет переориентирована.