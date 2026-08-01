Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза Роспотребнадзор: вкусный и сочный арбуз должен иметь целостную твердую корку

Спелый и безопасный арбуз можно определить по нескольким внешним признакам, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. По их информации, качественный плод должен иметь твердую и целую корку яркого цвета, а на боку — желтоватое пятно от земли.

Зрелый арбуз, как правило, крупный, с блестящей кожурой, которую не проткнуть ногтем. Усик и плодоножка у него сухие. Мякоть должна быть сочной и сладкой, без ослизнения, семена — черными или коричневыми.

Окраска его корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку — месте, на котором плод лежал на земле, — должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком, — уточнили специалисты.

О спелости говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и легкий хруст при сжатии. Не стоит брать самый большой или самый маленький арбуз — средний размер чаще всего оптимален.

Категорически не рекомендуется пробовать арбуз в месте разреза — там быстро размножаются бактерии. Резаные плоды хранят только в холодильнике, а при кислом запахе их употреблять нельзя.

Ранее сообщалось, что стоимость арбузов снизится только в августе, когда на прилавки попадут отечественные плоды. Последние занимают до 80% и существенно влияют на ценообразование.