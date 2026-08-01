Стало известно о возможной атаке США и Израиля на Иран CBS: США и Израиль могут ударить по энергетике Ирана в эти выходные

США и Израиль готовятся к проведению крупномасштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в ближайшие выходные, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. По его информации, планируется одна из самых обширных кампаний по поражению объектов иранской энергетической инфраструктуры.

Удары могут состояться уже в ближайшие выходные, но окончательное согласование сроков пока отсутствует, поскольку президент США Дональд Трамп не отдавал соответствующего распоряжения. Целями этих атак, по сведениям телеканала, могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.

Ранее КСИР сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования.

До этого стало известно, что Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 китайских ручных зенитных ракетных установок. Покупка оценивается в $60–70 млн (4,8–5,6 млрд рублей). По информации журналистов, так Тегеран пытается укрепить свою противовоздушную оборону на фоне противостояния с США и Израилем.