Минимум семь дронов ВСУ уничтожено в Севастополе Развожаев: ВС РФ сбили семь беспилотников в ходе отражения атаки на Севастополь

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, задействованы силы ПВО и мобильные группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. По его словам, в районе Фиолента и Северной стороны уничтожены семь беспилотников.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — уточнил глава региона.

Он добавил, что российские военные продолжают работу по уничтожению БПЛА. Для этого они используют различные средства, включая стрелковое оружие.

До этого стало известно, что российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 223 украинских БПЛА. Минобороны России проинформировало, что все они были самолетного типа. Работа проводилась в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Республике Крым, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в июле российские военнослужащие освободили и установили контроль над 32 населенными пунктами. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там освобождено более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).