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31 июля 2026 в 02:00

Военные уничтожают дроны ВСУ над Севастополем

Развожаев: над Севастополем из различных средств поражения сбиты два дрона ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военные в Севастополе отражают атаки украинских вооруженных сил, при этом функционирует противовоздушная оборона и задействованы мобильные огневые группы, сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — написал глава города.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 59 украинских беспилотников. Как сообщило Минобороны, дроны противника были перехвачены в небе над семью регионами страны.

До этого группировка «Север» освободила населенные пункты Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Военнослужащие 69-й и 71-й мотострелковых дивизий вытеснили противника в результате интенсивных боев, уточнили в Минобороны.

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