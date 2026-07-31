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31 июля 2026 в 02:49

Роспотребнадзор может пересмотреть нормы на время отключения горячей воды

РИА Новости: Роспотребнадзор может ввести лимит на отключение горячей воды

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
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В России потенциально могут ввести предельный срок отключения горячего водоснабжения в размере 14 дней, говорится в заявлении Роспотребнадзора, на которое ссылается РИА Новости. Ведомство так ответило на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Парламентарий выступила с предложением о регламентации периода отключения горячей воды в летний период. По ее убеждению, необходимо восстановить четкую нормативную базу хотя бы на уровне санитарных норм, так как отсутствие таких правил лишает коммунальные службы мотивации к ускорению проведения ремонтов. В ответ на это Роспотребнадзор сообщил, что в настоящее время ведется разработка новой редакции санитарных правил и норм.

Ранее стало известно, что Ахтубинск в Астраханской области остался без водоснабжения из-за прорыва трубы на магистральном водоводе в районе поселка Печеневка в Ахтубинском районе. В городе проживают примерно 37 тыс. человек.

До этого фонтан кипятка забил из-под земли в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте. Водяной столб достиг высоты 12-го этажа. Уточняется, что на месте аварии прорвало трубу с горячей водой.

Россия
ЖКХ
Роспотребнадзор
водоснабжение
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