Авария привела к появлению нового фонтана в Петербурге

Фонтан кипятка забил из-под земли в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водяной столб достиг высоты 12 этажа.

Уточняется, что на месте аварии прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщили, что там уже работает бригада специалистов. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 36-летний петербуржец проехал в зону разлива горячей воды, проигнорировав предупреждения сотрудников «ТЭК СПб» и заградительный пост МЧС. Он получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу.

Также в Москве на улице Молдагуловой произошел серьезный прорыв трубы, в результате которого горячая вода разлилась по проезжей части. Из-за коммунальной аварии пострадала девушка, которая получила термические ожоги ног и была экстренно госпитализирована.

До этого в московском районе Северное Чертаново из-за прорыва трубы с горячей водой погиб охранник паркинга. Очевидцы утверждают, что пар был настолько густым, что почти ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия появились большие лужи.