Охранник заживо сварился из-за прорыва трубы на парковке В Северном Чертаново охранник паркинга погиб из-за прорыва трубы с горячей водой

В Северном Чертаново охранник паркинга погиб из-за прорыва трубы с горячей водой, передает 360.ru. Однако официальная информация о его смерти пока не подтверждена.

Очевидцы утверждают, что пар был настолько плотным, что практически ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия обнаружили большие лужи.

Одна из жительниц заявила, что основная проблема дома заключается в отсутствии ливневой канализации. Когда коммунальные службы вскрыли дренажную решетку, они обнаружили, что вся система слива забита листьями.

По информации MK.RU, инцидент произошел около 4 утра 16 февраля. Температура в зоне прорыва составляла около 100 градусов Цельсия. Погибшему охраннику было 59 лет.

Ранее в Архангельске в городской бане погибли два человека. Вечером 13 января в бытовом помещении котельной были обнаружены тела 43-летнего кочегара и его знакомой. По предварительным данным, причиной трагедии стала разгерметизация трубы отопления, что привело к перегреву воды в котле и выбросу горячей воды и пара в помещение. Региональными следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.