Постное меню: ТОП-9 вкусных и простых рецептов на каждый день

Говорят, что пост — это время ограничений, когда стол становится скучным и однообразным, а из привычных продуктов приходится вычеркивать чуть ли не половину холодильника. Но постная кухня — это не наказание и не унылое жевание пресной гречки. Это возможность заново влюбиться в простые продукты, научиться чувствовать их настоящий вкус, без жирных соусов и тяжелых мясных подлив. Вы удивитесь, сколько вкуса скрыто в тушеной капусте и как постное тесто способно рождать такие пироги, от которых не оторвать даже убежденных мясоедов. У нас вы найдете и сытные первые блюда, которые согреют в холодный вечер, и закуски, достойные праздничного стола, и даже десерты без капли молока и яиц — нежные, рассыпчатые, удивительные.

Овсянка на кокосовом молоке

Как приготовить грибную солянку

Простой грибной суп за 30 минут

Варим сытный бархатный суп из чечевицы

Чечевичные котлеты без хлопот

Рататуй с тимьяном: постный ужин

Шоколадный постный кекс

Веган-блины со вкусом яблока

Попробуйте эти постные зразы

Даже в пост хочется начинать утро с чего-то не просто полезного, а по-настоящему вкусного и уютного. Эта каша именно такая: она мягко согревает, дарит ощущение праздника и при этом готовится из самых простых растительных продуктов. Кокосовое молоко делает текстуру нежной и шелковистой, а запеченная груша с кардамоном добавляет блюду глубину и легкую восточную ноту.

Начать лучше с груши — она задаст настроение всему завтраку. Спелый плод нужно нарезать аккуратными дольками, сбрызнуть свежим лимонным соком, чтобы сохранить цвет, и приправить щепоткой молотого кардамона. Отправьте грушу в духовку всего на четверть часа, и она превратится в ароматное лакомство с карамелизированными краями. Тем временем овсяные хлопья медленно варятся на смеси воды и кокосового молока, пока не превратятся в нежную, кремообразную массу. Главный секрет финала — ложечка семян чиа, вмешанная в горячую кашу: они слегка набухнут, сделав текстуру еще более интересной, и добавят свою порцию пользы.

Подавайте кашу теплой, щедро выложив сверху золотистые грушевые дольки и полив их тонкой струйкой сиропа топинамбура. Этот завтрак получается на удивление сытным, он заряжает энергией надолго и доказывает, что постное утро может быть желанным и радостным.

Как приготовить грибную солянку

Есть супы, которые постными называются только формально, а по сути — настоящий праздник живота. Эта солянка как раз из таких: она обманывает вкусовые рецепторы настолько убедительно, что вы готовы поклясться, будто в бульоне томилась грудинка. Секрет тут один — не жалеть времени на грибной отвар и дать ингредиентам как следует подружиться друг с другом.

Начинается все с ароматной базы. Горсть сухих белых грибов заливают кипятком и оставляют в покое, чтобы они отдали воде всю свою душу. А в это время в глубокой кастрюле с толстым дном на растительном масле томят крупно нарезанный лук и морщинистую морковь, натертую на крупной терке. Как только лук становится прозрачным и покладистым, к нему отправляют свежие лесные грибы или обычные шампиньоны — резать их лучше пластинами, чтобы в каждой ложке чувствовалась фактура.

Дальше вступает квашеная капуста. Ее не стоит слишком мельчить, пусть остается упругой и хрусткой. Вслед за капустой в кастрюлю выливают пару половников настоя от сухих грибов, накрывают крышкой и дают всей компании протомиться минут десять. Теперь приходит черед размягчившихся белых грибов: их нарезают соломкой и вместе с процеженным настоем отправляют в общий котел. Остается залить содержимое горячей водой, добавить лавровый лист, душистый перец и оставить суп томиться на самом медленном огне.

Финальный аккорд — томатная паста, разведенная бульоном, и короткое пятиминутное кипение. Разливая солянку по тарелкам, обязательно кладут в каждую по тонкому кружочку лимона и щедрую горсть свежего укропа. Этот суп коварен: сразу он кажется просто очень вкусным, но, настоявшись до утра, превращается в нечто совершенно невероятное — густое, пряное, согревающее одним своим ароматом.

Простой грибной суп за 30 минут

Иногда хочется супа, который одновременно и легкий, и согревающий, и по-домашнему сытный. Грибной суп с перловкой — идеальный кандидат: он варится без капли масла, а ощущение наваристости создают сами грибы и крупа. Такой обед хорош и горячим, и на следующий день, когда вкусы окончательно подружатся.

Перловку лучше замочить заранее — пусть постоит в воде хотя бы пару часов, а еще лучше ночь. Тогда она быстрее сварится и станет нежной, но упругой. Если времени нет, ничего страшного — просто отварите ее отдельно минут сорок, пока она не станет мягкой.

В большой кастрюле с толстым дном начинается главное действо. Лук с морковью слегка томят на воде — никакого масла, только чистота вкуса. Как только овощи станут прозрачными, к ним отправляются грибы. Шампиньоны или лесные — неважно, главное, чтобы их было побольше. Они пустят сок, и вся кухня наполнится тем самым лесным ароматом. Картошку тем временем закладывают в кипящую воду, где уже варится перловка, и варят до полуготовности.

Когда грибы с луком как следует протомятся, их перекладывают в кастрюлю к картофелю и крупе. Остается добавить лавровый лист, посолить по вкусу и дать супу побулькать на самом маленьком огне еще минут десять, чтобы все ингредиенты обменялись ароматами. Самый интересный момент — текстура. Можно оставить суп как есть, с кусочками, а можно превратить его в нежный крем-суп, пройдясь погружным блендером. Второй вариант особенно хорош: грибы и крупа превращаются в бархатистую массу, которая согревает изнутри. В тарелку — щепотку свежей зелени, и можно звать всех к столу.

Варим сытный бархатный суп из чечевицы

Даже самый скромный набор продуктов способен зазвучать по-новому, если добавить к ним пару кулинарных хитростей. Этот суп из красной чечевицы — яркое тому подтверждение: обычные томаты после запекания отдают густую сладость, а финальные ноты апельсиновой цедры и кисло-сладкого гранатового соуса превращают привычный обед в маленькое гастрономическое открытие.

Первым делом в духовку отправляются спелые помидоры: четверть часа при умеренной температуре, и они начинают карамелизоваться, отдавая соку дымный, чуть сладковатый вкус. Пока томаты томятся, в кастрюле с толстым дном на оливковом масле тихо потрескивают лук и сельдерей — их не жарят, а именно томят, добиваясь прозрачности и мягкости. Затем к ним присоединяется красная чечевица, которая не требует замачивания и быстро разваривается, создавая нужную кремовую текстуру.

Запеченные томаты отправляются следом, и вся компания заливается овощным бульоном или просто горячей водой. Минут двадцать неспешного кипения — и можно превращать суп в бархатистое пюре при помощи погружного блендера. Но главное волшебство происходит в самом конце: щепотка копченой паприки дарит супу иллюзию приготовленного на костре, едва уловимая апельсиновая цедра добавляет свежести, а капля густого наршараба расставляет кисло-сладкие акценты, заставляя вкус играть новыми гранями.

Подавать такой суп лучше всего с хрустящими гренками из цельнозернового хлеба, подсушенными на сухой сковороде. Получается густо, сытно и совершенно не постно по ощущениям — скорее, изысканно и очень уютно.

Чечевичные котлеты без хлопот

Часто можно услышать, что постная еда — это скучно и несытно. Чечевичные котлеты существуют, чтобы раз и навсегда развеять этот миф. В них нет ни грамма продуктов животного происхождения, но по сытости и вкусу они могут дать фору обычным мясным. Красная чечевица, которая и варится быстро, и богата растительным белком, превращается в нежное, податливое тесто для будущих котлет.

Сначала чечевицу ненадолго замачивают, а потом отваривают до состояния, когда она становится совсем мягкой. Пока она варится, есть время мелко нашинковать лук, натереть морковь и измельчить пару зубчиков чеснока. Эти овощи лучше слегка обжарить на сковороде с каплей масла, чтобы они отдали свой аромат, но можно добавить их и сырыми — тогда вкус будет более свежим и ярким.

Готовую чечевицу превращают в пюре, смешивают с пассерованными овощами, добавляют совсем немного муки, чтобы масса держала форму, и щедро приправляют специями. Кумин здесь особенно хорош — он добавляет блюду теплые, восточные нотки. Из получившегося фарша лепят аккуратные котлеты и отправляют их на сухую антипригарную сковороду или в духовку. В первом случае появится аппетитная румяная корочка, во втором — котлеты получатся более диетическими, но не менее вкусными.

Такие котлеты хороши сами по себе, но в компании с острым томатным соусом или горкой свежего овощного салата они превращаются в полноценный ужин, после которого не хочется заглядывать в холодильник через час. Подавайте их горячими, посыпав свежей зеленью, и пост точно перестанет казаться временем гастрономических лишений.

Рататуй с тимьяном: постный ужин

Французские фермеры знали толк в еде: никаких сложных техник, только сезонные овощи, немного прованских трав и терпение. Главный секрет этого блюда кроется в томительном, почти медитативном приготовлении, когда овощи не жарятся и не варятся, а медленно доходят в собственном соку, обмениваясь ароматами.

Начинается все с правильной основы. Лук и чеснок, мелко нарубленные, тихо потрескивают в оливковом масле, пока не станут прозрачными и мягкими. К ним отправляются помидоры, с которых предварительно сняли кожицу — небольшая хитрость с кипятком избавит соус от грубых шкурок. Щепотка сахара смягчит томатную кислинку, и через несколько минут томления на дне кастрюли оказывается густой, ароматный соус, которому предстоит стать подушкой для остальных овощей.

Баклажан, цукини, болгарский перец и оставшиеся помидоры нарезают ровными кружочками — здесь важна геометрия, ведь блюдо должно радовать глаз не меньше, чем вкус. В форму для запекания сначала выливают томатную основу, а поверх нее, чередуя цвета, плотными рядами укладывают овощные ломтики. Между ними прячутся веточки свежего тимьяна, который перед этим нужно слегка растереть в пальцах, чтобы пробудить его аромат. Сверху — капля оливкового масла и лист пергамента, который создаст эффект паровой бани.

В духовке при невысокой температуре рататуй проводит около часа. Овощи становятся нежными, но не теряют форму, пропитываются друг другом и тем самым соусом внизу. В самом конце пергамент убирают, чтобы дать овощам легкую золотистую корочку. Подают такой рататуй теплым, прямо в той посуде, где он запекался, с ломтем хрустящего хлеба, чтобы собрать со дна все до последней капли. Это идеальный постный ужин, после которого не хочется ничего другого — только тишины и еще одного кусочка.

Шоколадный постный кекс

Постная выпечка — тот еще вызов для тех, кто привык к щедрым порциям сливочного масла и яиц. Но именно в таких рамках рождаются настоящие открытия. Этот шоколадный кекс на апельсиновом соке — как раз из их числа. Он получается влажным, плотным и при этом невероятно нежным, а цитрусовая нотка делает вкус настолько ярким, что о привычных ингредиентах просто забываешь.

Все начинается с апельсина. С него аккуратно снимают цедру — только оранжевую часть, без белой горечи, а затем выжимают сок. Его должно быть много, целый стакан, ведь именно он станет основой для теста. В одной миске смешивают муку, сахар, хороший какао-порошок и разрыхлитель. В другой соединяют жидкие компоненты: свежевыжатый апельсиновый сок, растительное масло без запаха и ложку яблочного уксуса. Именно уксус здесь главный фокусник: вступив в реакцию с разрыхлителем, он создаст в тесте воздушные пузырьки, которые сделают мякиш легким и пористым, словно в него все-таки добавили яйца.

Жидкую смесь вливают в сухую и быстро перемешивают ложкой. Не нужно добиваться идеальной гладкости и вымешивать до блеска — достаточно, чтобы мука просто увлажнилась, а крупные комки исчезли. В самом конце отправляют в тесто цедру и горсть цукатов или сухофруктов. Курага, вишня или даже мелко рубленый чернослив добавят приятную кислинку и интересную текстуру.

Тесто выкладывают в форму и отправляют в духовку почти на час. Самый трудный момент наступает после выпекания: кексу нужно дать полностью остыть, не соблазняясь его умопомрачительным ароматом. Теплым он кажется чуть влажноватым и непонятным, но, постояв, обретает ту самую идеальную структуру — плотную, но мягкую, с глубоким шоколадным вкусом, который так здорово оттеняет апельсиновая свежесть. Подавать его лучше просто так, присыпав сахарной пудрой, или с чашкой травяного чая, чтобы насладиться каждой крошкой.

Веган-блины со вкусом яблока

Постный завтрак вовсе не обязан быть пресным или однообразным, и эти тонкие блинчики — лучшее тому доказательство. На яблочном соке и соевом молоке они получаются невероятно нежными, с легкой фруктовой ноткой и золотистыми кружевными краями. Подайте их с горкой свежих ягод или ложкой любимого варенья, и утро сразу станет праздничным, даже если за окном серо, а на календаре строгий пост.

В глубокой миске соединяют две главные жидкие основы: соевое молоко и яблочный сок. К ним добавляют немного меда или обычного сахара — для сладости, и щепотку соли, чтобы вкус заиграл ярче. Все тщательно размешивают, а затем начинают понемногу вводить муку, смешанную с содой. Здесь важно не спешить и работать венчиком, разбивая малейшие комочки, чтобы тесто получилось шелковистым и однородным. Когда мука полностью разойдется, миску накрывают и оставляют в покое минут на пятнадцать. Этот нехитрый прием позволяет клейковине расслабиться, а тесту — стать более эластичным и послушным.

Перед самой жаркой вливают растительное масло и последний раз аккуратно перемешивают. Сковороду хорошо разогревают, слегка смазывают маслом и начинают выпекать тонкие, ажурные блинчики. Они переворачиваются легко, покрываются аппетитными коричневатыми пятнышками и наполняют кухню ароматом, от которого сложно устоять. Готовые блины складывают стопкой, накрывают полотенцем, чтобы они оставались мягкими и теплыми, а подают с тем, что душа пожелает: свежие фрукты, ягодное ассорти, ложка густого варенья или еще одна капелька меда — каждый кусочек получится маленьким постным удовольствием.

Попробуйте эти постные зразы

Для начала сварите гречку, чтобы она осталась рассыпчатой, но чуть недоваренной, крупинка к крупинке. Пока она остывает, запеките картофель прямо в кожуре до полной мягкости — так будущее пюре получится сухим и возьмет минимум муки. Горячий картофель очистите, тщательно разомните прессом и дайте массе немного остыть, чтобы было комфортно работать.

В картофель влейте растительное масло, добавьте соль и порциями всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если оно все же липнет, добавьте еще немного муки, но не усердствуйте, чтобы готовые зразы не стали жесткими.

Для начинки соедините остывшую гречку с луком, заранее обжаренным до золотистого цвета. Приправьте все черным перцем и, по желанию, свежей рубленой зеленью. Формируйте зразы мокрыми руками: расплющите картофельную лепешку на ладони, выложите начинку, аккуратно защипните края и придайте форму пирожка. Обваляйте каждую в панировочных сухарях для хрустящей корочки и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяности.

Тем временем приготовьте заливку: спассеруйте лук с тертой морковью, добавьте нарезанные шампиньоны, влейте овощной бульон и немного соевого соуса. Переложите обжаренные зразы в форму, залейте получившимся соусом и отправьте в духовку на четверть часа. Подавайте горячими, щедро полив ароматным соусом, в котором они томились.

