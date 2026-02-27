Зимняя Олимпиада — 2026
Не знаете, что приготовить в пост? Попробуйте эти зразы

Не знаете, что приготовить в пост? Попробуйте эти зразы
Когда я думаю о постном втором блюде, которое могло бы насытить мужа-рыбака или ребенка после тренировки, то вспоминаю именно этот рецепт. Для начала нужно сварить стакан гречневой крупы до рассыпчатого состояния, но чуть не доваривая ее на пару минут, чтобы ядрышки оставались целыми. Пока гречка остывает, займитесь картофельным тестом. Килограмм картофеля лучше всего запечь в мундире до мягкости — так пюре будет сухим и не потребует много муки. Очистите горячую картошку, пропустите через пресс или тщательно разомните толкушкой, дайте ей немного остыть, чтобы не обжечь руки.

Теперь самое интересное: в картофельную массу нужно добавить соль, пару столовых ложек растительного масла и примерно полстакана муки. Замешивайте нежное, эластичное тесто, которое не липнет к ладоням. Если липнет — добавьте еще немного муки, но не переборщите, чтобы зразы не получились резиновыми. Для начинки смешайте отварную гречку с мелко нарезанным и обжаренным до золотистости луком, добавьте щедрую щепотку черного перца и, если есть, немного рубленой зелени. Теперь, смочив руки водой, отщипывайте от картофельного теста кусочек, делайте из него лепешку прямо на ладони, кладите в центр чайную ложку гречневой начинки и защипывайте края, формируя аккуратные пирожки-котлетки.

Не знаете, что приготовить в пост? Попробуйте эти зразы Не знаете, что приготовить в пост? Попробуйте эти зразы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях — они дадут аппетитную корочку. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяного цвета, а затем переложите в сотейник или форму для запекания.

Параллельно сделайте простой соус: обжарьте на сковороде мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавьте горсть нарубленных шампиньонов, влейте стакан овощного бульона и столовую ложку соевого соуса. Залейте этим соусом зразы и отправьте в духовку при 180 градусах на пятнадцать минут. Подавайте с пылу с жару, полив соусом, в котором они томились — это блюдо согревает изнутри и напоминает, что постная кухня может быть верхом гастрономического комфорта.

  • Совет: если картофельное тесто кажется слишком липким и плохо лепится, смочите руки не водой, а растительным маслом — так лепешки будут формироваться идеально гладкими, а панировка из сухарей прилипнет равномернее и не отвалится при жарке.

