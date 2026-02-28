Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальная пара к утке: как приготовить капусту, чтобы облизать тарелку

Идеальная пара к утке: как приготовить капусту, чтобы облизать тарелку Идеальная пара к утке: как приготовить капусту, чтобы облизать тарелку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чешская кухня знает толк в сытных и уютных блюдах, и тушеная капуста занимает там почетное место рядом с жареной уткой или кнедликами.

Для этого рецепта вам понадобится не только свежая, но и квашеная капуста. Возьмите их в равных пропорциях — примерно по 0,5 кг каждой. Свежую капусту тонко нашинкуйте, а квашеную, если она слишком кислая, можно слегка промыть или просто отжать. В глубоком сотейнике или казане растопите кусочек сливочного масла и добавьте пару ложек растительного. Обжарьте на этой смеси 2 средних крупно нарезанных луковицы до прозрачности и добавьте к ним пару ломтиков копченого сала или бекона. Когда сало отдаст жир и станет хрустящим, вынимайте его шумовкой — оно нам понадобится позже.

В ароматный жир отправляйте сначала свежую капусту, обжарьте пару минут, чтобы она слегка осела, а затем добавьте квашеную. Теперь самое важное: приправьте все это чайной ложкой тмина, добавьте лавровый лист по вкусу и чайную ложку сахара, который сбалансирует кислоту. Влейте полстакана воды или легкого куриного бульона и накройте крышкой. Тушите на самом маленьком огне не меньше 40 минут, а лучше час. Чем дольше — тем насыщеннее вкус.

За 10 минут до готовности добавьте горсть распаренного чернослива (примерно 50 г). Сухофрукты впитают в себя соки и отдадут капусте свою сладость, создав тот самый неповторимый вкус, который так ценят в Чехии. Перед подачей верните в капусту обжаренные кусочки бекона, уберите лавровый лист и добавьте свежую зелень петрушки. Такая капуста — идеальный аккомпанемент к жирному мясу, но и сама по себе, с ломтем ржаного хлеба, она способна согреть вас холодным вечером лучше любого пледа.

  • Совет: если хотите сделать вкус более глубоким и благородным, замените воду или бульон на темное пиво — оно добавит карамельные ноты и легкую хмельную горчинку, которая превосходно свяжет кислинку квашеной капусты и сладость чернослива.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
пост
вегетарианство
капуста
Оксана Головина
О. Головина
