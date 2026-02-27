Когда за окном холодно или просто хочется чего-то согревающего и основательного, мы часто вспоминаем о пельменях. Но что делать, если традиционный мясной фарш под запретом? Не отказывать же себе в удовольствии лепить всей семьей эти маленькие «ушки счастья». Выход есть, и он удивит вас своей сочностью. Мы приготовим пельмени с грибным фаршем и добавим в него одну хитрость, которая сделает начинку не сухой, а буквально истекающей соком.

Начнем с теста — оно должно быть классическим, постным, но эластичным. В глубокой миске смешайте стакан ледяной воды с половиной чайной ложки соли и столовой ложкой растительного масла. Всыпая понемногу муку (примерно 2,5–3 стакана), замесите крутое, но податливое тесто. Заверните его в пленку и дайте отдохнуть полчаса, пока вы колдуете над начинкой.

Для начинки идеально подойдут лесные грибы, если есть возможность, или обычные шампиньоны, но к ним стоит добавить горсть сушеных белых грибов, предварительно размоченных и мелко порубленных. Полкило грибов проверните через мясорубку с крупной решеткой или очень мелко порубите ножом, чтобы чувствовалась текстура. Обжарьте их на сильном огне с двумя луковицами, нарезанными мельчайшим кубиком, до золотистого цвета. Лук здесь — ключ к сочности. Но самый главный секрет — это грибной «бульон», который останется на сковороде. Не выливайте его! В уже остывший фарш добавьте пару столовых ложек этого концентрированного сока и мелко нарубленный пучок укропа. Можно добавить немного перца и соли по вкусу.

Домашние пельмени для поста: сытно, ароматно и очень вкусно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь раскатывайте тесто в тонкий пласт и лепите обычные пельмени. Варить их нужно в подсоленной воде с лавровым листом. Как только они всплывут, дайте им покипеть буквально 3–4 минуты и вылавливайте шумовкой. Подавать их лучше всего с луковым фри: нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, обваляйте в небольшом количестве муки и обжарьте во фритюре или в большом количестве масла. Выложите эти золотистые перышки горкой на тарелку с пельменями. Сверху — щедро посыпьте молотым черным перцем. При раскусывании такого пельменя вы почувствуете не сухую грибную массу, а настоящий взрыв ароматного сока, который с лихвой компенсирует отсутствие мяса.

Совет: чтобы грибной бульон внутри пельменей стал еще ароматнее, добавьте в начинку чайную ложку трюфельного масла или несколько капель копченой паприки, разведенной в ложке воды, — это создаст иллюзию томления на костре и сделает вкус более глубоким.

