Долго искал легкий, но сытный суп без мяса: нашел! Йогуртовая основа, паприка и шпинат — пальчики оближешь, честное слово

Честно, сам удивился, насколько кремовым может быть суп без грамма сливок. Йогурт с яичным желтком и ложкой муки — это гениальное сочетание. Когда вливаешь эту смесь в горячий бульон, она не сворачивается, а превращается в бархатистую, шелковистую основу. Шпинат добавляет свежесть и цвет, а орзо — сытность. Получается суп, который хочется есть ложкой, закрывая глаза от удовольствия.

1 луковицу и 1 морковь мелко нарезаю. В кастрюле с толстым дном разогреваю 3 столовые ложки оливкового масла, обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и готовлю еще 3-4 минуты. Вливаю 5 стаканов горячей воды или овощного бульона, довожу до кипения. Добавляю 2-3 столовые ложки арпы или вермишели орзо, варю 7-10 минут до полуготовности. 250-300 г свежего шпината промываю и добавляю в кастрюлю, варю еще 2-3 минуты, пока шпинат не завянет. Для заправки в отдельной миске смешиваю 1 стакан натурального йогурта, 1 яичный желток и 2 столовые ложки муки до однородности. Постоянно помешивая суп, тонкой струйкой вливаю йогуртовую смесь. Довожу до легкого кипения, добавляю 1 чайную ложку соли и сразу выключаю огонь. В отдельной мисочке смешиваю 1 столовую ложку мягкого сливочного масла и 1 чайную ложку молотой паприки. Разливаю суп по тарелкам, в каждую кладу по кусочку папричного масла и даю ему растаять. Подаю горячим.

