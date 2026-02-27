Убийство 20-летней давности раскрыли в Ленобласти

В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. Тело женщины нашли в 2006 году за обочиной автодороги Волхов — Кисельня.

Как сообщили в пресс-службе, убийство было совершено в марте. По данным следствия, подозреваемый посадил женщину в салон автомобиля, где несколько раз ударил по голове и телу ножом. После этого злоумышленник выбросил труп за обочину. По факту произошедшего еще в 2006 году возбудили уголовное дело по пунктам «в,з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека из корыстных побуждений).

Задержанный был заключен под стражу. Следователи проводят соответствующие мероприятия.

