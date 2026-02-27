Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:24

В Сети появились кадры побега осужденного в Москве

В Москве осужденный сбежал от полиции у здания суда и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы опубликовал кадры побега осужденного из Таганского районного суда. Произошло это в тот момент, когда он был под наблюдением полицейского на улице в ожидании адвоката. Силовик бросился за ним, но не догнал. В настоящее время осужденный находится в розыске.

Во время ожидания адвоката сотрудник полиции вместе с задержанным находился на улице, откуда в 18:02 Алиева Ш. М. и сбежал, — сказано в сообщении.

Тем временем в Красноярске инспекторы ДПС задержали водителя BMW после погони по улицам города. За рулем оказался пьяный 20-летний парень, переодетый в женскую одежду и с макияжем. Проверка на алкогольное опьянение показала превышение допустимой нормы в девять раз.

До этого в СК Амурской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 8. По версии следствия, их бездействие позволило осужденному совершить побег во время хозработ. Беглец был оперативно задержан в Ивановском муниципальном округе и возвращен в колонию.

