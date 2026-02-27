Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 18:04

Названа причина сбоев в работе сайта Роскомнадзора

Информресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Информационные ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе РКН. Там отметили, что атакующие серверы расположены преимущественно на территории РФ, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

27 февраля в 09:11 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, — подчеркнули в пресс-службе.

В РКН уточнили, что на ресурсы ведомства идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей. На данный момент специалистам удалось восстановить доступ к сайту, ведется локализация источников DDoS-атаки.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей в Telegram. В открытых чатах мессенджера они размещают предупреждения о взломах аккаунтов участников и о том, что администратор канала якобы потерял доступ к профилю. Далее аферисты предлагают «переехать» в новый чат.

До этого стало известно, что хакеры из группировки PalachPro взломали украинский сервис госуслуг «Дия». В их распоряжении оказалась административная панель сервиса, позволяющая анализировать обратную связь от пользователей, отвечать на запросы граждан и управлять отзывами о качестве услуг.

DDoS-атаки
Роскомнадзор
сервисы
сайты
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.