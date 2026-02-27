Названа причина сбоев в работе сайта Роскомнадзора

Информационные ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе РКН. Там отметили, что атакующие серверы расположены преимущественно на территории РФ, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

27 февраля в 09:11 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, — подчеркнули в пресс-службе.

В РКН уточнили, что на ресурсы ведомства идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей. На данный момент специалистам удалось восстановить доступ к сайту, ведется локализация источников DDoS-атаки.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей в Telegram. В открытых чатах мессенджера они размещают предупреждения о взломах аккаунтов участников и о том, что администратор канала якобы потерял доступ к профилю. Далее аферисты предлагают «переехать» в новый чат.

До этого стало известно, что хакеры из группировки PalachPro взломали украинский сервис госуслуг «Дия». В их распоряжении оказалась административная панель сервиса, позволяющая анализировать обратную связь от пользователей, отвечать на запросы граждан и управлять отзывами о качестве услуг.