06 февраля 2026 в 14:11

Хакеры атаковали сайт движения Медведчука

Сайт движения Медведчука «Другая Украина» подвергся DDoS-атаке

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Сайт возглавляемого Виктором Медведчуком движения «Другая Украина» вновь подвергся DDoS-атаке, сообщает Telegram-канал движения. По данным представителей ресурса, сайт уже работает в штатном режиме.

Сайт движения «Другая Украина» вновь подвергся DDoS-атаке, — говорится в сообщении.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории. Он назвал абсурдными высказывания главы государства по этому вопросу. Политик отметил, что отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины.

Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» заявил, что Зеленский уничтожает в стране православие, чтобы способствовать продолжению конфликта до бесконечности. Он отметил, что украинский президент и его кураторы пытаются создать антироссийскую религию.

До этого Медведчук заявил, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.

Виктор Медведчук
Украина
Хаккеры
DDoS-атаки
