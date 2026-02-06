Сайт возглавляемого Виктором Медведчуком движения «Другая Украина» вновь подвергся DDoS-атаке, сообщает Telegram-канал движения. По данным представителей ресурса, сайт уже работает в штатном режиме.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории. Он назвал абсурдными высказывания главы государства по этому вопросу. Политик отметил, что отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины.

Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» заявил, что Зеленский уничтожает в стране православие, чтобы способствовать продолжению конфликта до бесконечности. Он отметил, что украинский президент и его кураторы пытаются создать антироссийскую религию.

До этого Медведчук заявил, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.