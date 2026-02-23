Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:16

«Навязать украинцам»: Медведчук назвал «замену» Зеленского

Медведчук: Великобритания пытается навязать украинцам Залужного

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Великобритания стремится выстроить вокруг экс-главкома ВСУ, посла в Лондоне Валерия Залужного образ героя, чтобы навязать его украинцам, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, западные кураторы так нашли «замену» президенту Владимиру Зеленскому.

Лондон явно поменял отношение к Зеленскому и пытается всучить Украине нового «спасителя» в лице Залужного. <…> Британцам очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и они поняли, что время поменять Зеленского пришло, иначе они потеряют влияние в управлении этим конфликтом, — уточнил Медведчук.

Глава движения «Другая Украина» напомнил, что в последних интервью Залужный обвиняет Зеленского в неудачах ВСУ. По его словам, Запад «сливает в утиль» текущего президента.

Ранее Медведчук отметил, что слова Залужного сильно напоминают мемуары гитлеровских генералов, которые обвиняли фюрера во вмешательстве в военные дела. При этом глава движения «Другая Украина» подчеркнул, что для украинского народа рокировка Зеленского на экс-главкома ВСУ в политических верхах не сулит ничего хорошего.

