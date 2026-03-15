«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию

Украина не сможет запугать Венгрию и добиться от нее уступок с помощью давления, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на «Марше мира», который транслирует телеканал MTV. По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж и будет отстаивать собственные интересы.

Зеленский блокирует поставки нефти и думает, что может нас этим испугать. Помилуйте! Любой, кто хочет сломить венгров, должен был родиться на несколько сот лет раньше. Мы тысячелетнее государство, — подчеркнул Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия будет добиваться восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он также заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в Европейский союз и не позволит перевозить через территорию страны «мафиозные деньги».

Орбан также напомнил, что 5 марта венгерские спецслужбы задержали инкассаторов украинского «Ощадбанка», которые перевозили $40 млн (3,1 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) наличными и золотые слитки весом 9 кг. По его словам, предстоящие парламентские выборы в Венгрии определят, «кто сформирует следующее правительство — он или Зеленский».

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к диалогу с любым венгерским главой, не имеющим связей с Россией. По его оценке, нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, культивирует враждебные по отношению к Украине взгляды.